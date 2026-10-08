FORVIA HELLA décroche deux commandes majeures pour ses solutions EnergyCore

Logo de Forvia sur le bâtiment de l'entreprise près de Paris

‌FORVIA a annoncé ​jeudi que sa filiale FORVIA HELLA ​avait remporté deux importantes ​commandes en ⁠série pour ses ‌solutions EnergyCore pour un montant cumulé "dans ​la ‌fourchette des centaines ⁠de millions d'euros".

Les contrats portent sur ⁠un ‌système de gestion ⁠de batterie ‌haute tension "X-in-1", ⁠ainsi que sur un ⁠PowerPack ‌48 volts.

Le groupe précise ​que ‌le lancement de la production ​est prévu respectivement en ⁠décembre 2027 et au printemps 2028.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van ​Overstraeten)