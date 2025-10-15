 Aller au contenu principal
TotalEnergies : la production d'hydrocarbures va dépasser ses prévisions au troisième trimestre
information fournie par AOF 15/10/2025 à 11:07

(AOF) - A l'occasion de la présentation de ses principaux indicateurs pour le troisième trimestre 2025, TotalEnergies a indiqué que sa production d'hydrocarbures est attendue à 2,5 Mbep/j (millions de baril équivalent pétrole par jour), en croissance de 4% d'une année sur l'autre, dépassant la guidance trimestrielle et annuelle de plus de 3%, malgré l'impact (environ -50 kbep/j) d'un grand arrêt sur Ichthys LNG. Le résultat et le cash-flow de l’Exploration-Production devraient croître plus rapidement que la croissance de 4% de la production EP grâce à l’accrétivité des nouveaux barils.

Le secteur Integrated LNG devrait générer un cash-flow comparable à celui du deuxième trimestre 2025 dans un environnement équivalent (environ 9 dollars/Mbtu). Le résultat du secteur sera, quant à lui, impacté par l'arrêt planifié sur Ichthys LNG.

Le résultat et le cash-flow de Integrated Power sont attendus en ligne avec ceux du deuxième trimestre 2025 et avec la guidance annuelle.

Le résultat et le cash-flow de l'Aval devraient s'améliorer de 400 à 600 millions de dollars d'une année sur l'autre reflétant l'amélioration de la marge de raffinage en Europe (ERM en hausse à 63 dollars/tonnes vs 15 dollars/tonnes au troisième trimestre 2024), malgré les maintenances planifiées des plateformes de Anvers et Port Arthur.

Malgré une baisse de 10 dollars/baril du prix du pétrole d'une année sur l'autre, le résultat et le cash-flow de l'ensemble des secteurs devraient croître entre 0 et 5% grâce à la croissance accrétive de la production et à l'amélioration des résultats de l'Aval.

Les investissements nets sont attendus à environ 3 milliards de dollars sur le trimestre, bénéficiant de cessions nettes d'acquisitions de l'ordre de 500 millions de dollars.

Une contribution positive de 1 à 2 milliards de dollars du besoin en fonds de roulement est anticipée.

Le ratio d'endettement devrait s'améliorer de 0,5 à 1% par rapport à la fin du deuxième trimestre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur TotalEnergies

Points clés

- Groupe intégré de l’énergie, 3ème compagnie pétrolière mondiale, 2ème gazière et numéro mondial du solaire avec Sun Power ;

- Activité de 215 Mds$ organisée en 4 branches : 43% dans le raffinage & chimie, 39% dans le marketing & services (réseaux de distribution…), 10% dans la production d’électricité, 4,6% dans le gaz liquéfié et le reste dans l’exploration-production ;

- Ambition : transformation en moins de dix ans en un groupe multi-énergies, ancrée sur le métier historique de production de pétrole & GNL (gaz naturel liquéfié), et sur l’électricité, notamment à partir d’énergies renouvelables & électricité et hydrogène & biomasse ;

- Capital ouvert (8,13% détenus par les salariés), le conseil de 10 administrateurs étant présidé par Patrick Pouyanné, également directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires «2020-2030 « + d’énergie, - d’émissions » :

- croissance de 30% de production d’énergies, alimentée à 50% par l’électricité renouvelable, à 50% par le GNL, la part du pétrole revenant de 55 à 30%,

- évolution de la répartition des ventes -30% de produits pétroliers, 50% de gaz, 15% d’électricité et 5% de biomasse et d’hydrogène,

- discipline dans les investissements -17 à 18 Mds$ en 2022-2025 -50% alloués aux renouvelables et à l’électricité et 50% au gaz naturel- et dans les allocations de capital (rotation programmée des actifs renouvelables…),

- innovation menée par One Tech, dotée de 850 M$ pour 18 centres de R&D :

- 3 hubs : industriel, de développement et de support,

- 5 programmes : production, CO2 et durabilité, efficacité opérationnelle de l’upstream, aval & polymères, fuel et lubrifiants,

- usine digitale pour dégager 1,5 Md$ d’économies d’ici 2025

- Stratégie environnementale 2050 de neutralité carbone pour les opérations du groupe et les produits vendus en Europe et de baisse de 60% de l’intensité carbone des produits utilisés hors Europe :

- 4 axes : croissance dans les chaînes de valeur du gaz (naturel, biogaz et hydrogène), dans l'électricité bas carbone (enveloppe annuelle de 1,5 à 2 Md$,) dans le pétrole à point mort bas et dans les biocarburants,

- accords d’approvisionnement en hydrogène vert pour les raffineries européennes avec RWE et Air Liquide,

- hausse des activités contribuant à la neutralité carbone (puits naturels, forêts, éoliennes en mer…) ;

- Excellence industrielle de la production de pétrole avec un point mort à moins de 45$/b ;

- Position de 1er importateur de gaz GNL des Etats-Unis ;

- Montée en puissance des activités renouvelables & électricité : capacités, sécurisées par des contrats d'achat à long terme, de 35 GW en 2025 et attendues à 100 GW pour 2030 ;

- Bilan solide : ratio d’endettement de 8,3% sur 120 Mds$ de capitaux propres, rentabilité des capitaux employés de 15,8%, autofinancement libre de 12,1 Mds$ et trésorerie de 25,8 Mds$.

Défis

- Sensibilité aux cours du baril de pétrole : impact de 100 M$ sur le bénéfice opérationnel avec une variation de 0,1 $ le baril et de 2,7 Mds$ avec une variation de 10$ ;

- Evolution des marges de raffinage européennes, en fort repli en 2024 ;

- Impact limité des tarifs douaniers américains sur l’acier, hors projets en développement ;

- Incertitudes des investisseurs sur la capacité à dégager en 2025 un flux de trésorerie suffisant pour financer les investissements et la distribution aux actionnaires, soit 33 Mds$ ;

- Après un repli de 5 % du bénéfice net au 1er trimestre, objectifs 2025 confirmés :

- croissance à 2,5 à 2,55 Mbep/j de la production d’hydrocarbures et à 50 TWh de la production nette d’électricité,

- 17 à 17,5 Mds$ d’investissements dont 4,5-5 Mds$ dans les énergies bas carbone ;

- Dividende de 3,22 € versé en 4 acomptes dont le dernier sera rehaussé à 0,85 € et programme de rachats d’actions de 2 Mds$ déclenchés par trimestre selon la formule de 40% du cash-flow généré par des prix d’hydrocarbures supérieurs à 60 $ le baril.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
52,1100 EUR Euronext Paris 0,00%
