(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Morgan Stanley, Dollar Tree)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,39% pour le Dow Jones .DJI , de 0,59% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,74% pour le Nasdaq.

* BANK OF AMERICA BAC.N a déclaré mercredi que son bénéfice avait augmenté au troisième trimestre, ses banquiers d'affaires ayant réalisé d'importants gains grâce à leurs activités de conseil dans le cadre de méga-transactions. L'action prend 4,4% en avant-Bourse.

* MORGAN STANLEY MS.N

a publié

mercredi un bénéfice en hausse au troisième trimestre, grâce à la reprise des transactions réalisées par ses banquiers d'investissement.

* BUNGE BG.N - Le négociant américain de céréales a révisé mercredi sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année afin de refléter l'impact de son acquisition, au troisième trimestre, du négociant en céréales Viterra pour 34 milliards de dollars. L'action prend 4,4% dans les échanges avanten avant-Bourse.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les actions des fabricants américains de puces sont dans le vert dans les échanges en avant-Bourse après que le groupe néerlandais ASML ASML.AS , a annoncé des commandes et un bénéfice d'exploitation supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre.

MICRON TECHNOLOGY MU.O progresse de 2,9%, ADVANCED DEVICES

AMD.O de 3,2%, INTEL INTC.O de 2,1% et NVIDIA NVDA.O de 2,4%.

* SOCIÉTÉS MINIÈRES AURIFÈRES - Les actions NEWMONT NEM.N , ANGLOGOLD ASHANTI AU.N et HARMONY GOLD HMY.N progressent entre 1,3% et 2,4% en avant-Bourse après que le prix de l'or a dépassé pour la première fois mercredi les 4.200 dollars l'once.

* APPLE AAPL.O s'engage à stimuler ses investissements et à intensifier sa coopération en Chine, a déclaré le directeur général du groupe, Tim Cook, au ministre chinois de l'Industrie lors d'une réunion mercredi à Pékin, selon le ministère.

Les livraisons du groupe américain en Chine ont par ailleurs augmenté de 0,6% par rapport à l'année précédente pour atteindre 10,8 millions d'unités au troisième trimestre, dans un contexte de demande atone sur le marché chinois des smartphones, montrent les données publiées mercredi par le cabinet IDC.

* DOLLAR TREE DLTR.O prend 2,8% en avant-Bourse après avoir dit prévoir un bénéfice pour l'exercice 2026 supérieur aux des analystes.

* PFIZER PFE.N - Le directeur général du groupe, Albert Bourla, a déclaré mardi que le secteur pharmaceutique américain devait collaborer avec la Chine, estimant que "dans le domaine biopharmaceutique, la vitesse, les coûts et la taille spectaculaires de la Chine ont créé un tournant dans le paysage concurrentiel mondial".

* COINBASE GLOBAL COIN.O - La plateforme américaine de cryptoactifs a annoncé mercredi avoir fait un investissement dans CoinDCX, via sa filiale de capital-risque Coinbase Ventures, qui valorise la plateforme d'échange de cryptomonnaies indienne à 2,45 milliards de dollars.

* GRINDR GRND.N prend 3,2% dans les transactions hors séance après que les actionnaires du groupe Ray Zage et James Lu ont adressé une lettre au conseil d'administration pour faire part de leur intérêt d'explorer la possibilité d'un retrait de l'application de rencontres de la Bourse.

* SYNCHRONY FINANCIAL SYF.N - La banque a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une augmentation des revenus d'intérêts, les clients ayant dépensé davantage en achats en ligne.

