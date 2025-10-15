TotalEnergies-L'indicateur de Marge de raffinage Européen à 63 $/t au T3

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* INDICATEUR DE MARGE DE RAFFINAGE EUROPÉEN AU T3 63,0 $/T CONTRE 15,4 $/T AU T3 2024
* PRIX MOYEN DE VENTE GAZ AU T3 5,50 $/MBTU CONTRE 5,78 $/MBTU AU T3 2024
* PRIX MOYEN DE VENTE GNL AU T3 8,91 $/MBTU CONTRE 9,91 $/MBTU AU T3 2024
* PRIX MOYEN DU BRENT AU T3 69,1 $/B CONTRE 80,3 $/B AU T3 2024
* LE RATIO D’ENDETTEMENT DEVRAIT S’AMÉLIORER DE 0,5 À 1% PAR RAPPORT À LA FIN DU T2
* LE RÉSULTAT ET LE CASH-FLOW DE L’ENSEMBLE DES SECTEURS DEVRAIENT CROÎTRE ENTRE 0 ET 5%
* LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES DU T3 EST ATTENDUE À 2,5 MBEP/J
Texte original [https://tinyurl.com/2p9m34aj] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer