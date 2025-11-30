 Aller au contenu principal
Cinq morts dans un incendie en Meurthe-et-Moselle
information fournie par AFP 30/11/2025 à 08:52

Au total, 70 pompiers sont intervenus avec une trentaine de véhicules ( AFP / DENIS CHARLET )

Cing personnes sont mortes dans un incendie à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, a-t-on appris dimanche auprès des pompiers et de la préfecture.

Un homme de 59 ans, une femme de 60 ans, une jeune femme de 20 ans et un adolescent de 16 ans sont décédés, ont annoncé les pompiers. Une cinquième personne, qui avait été gravement blessée, a succombé à ses blessures, a indiqué un peu plus tard la préfecture.

Un blessé léger, âgé de 21 ans, a été victime d'inhalation de fumées. Ses jours ne sont pas en danger, a souligné la préfecture

Les pompiers ont été alertés vers 03h15 dimanche de l'incendie survenu rue du Capitaine Caillon à Neuves-Maisons, une commune de 7.000 habitants située au sud-ouest de Nancy.

Le sinistre a touché un bâtiment de trois niveaux comprenant un magasin au rez-de-chaussée.

Au total, 70 pompiers sont intervenus avec une trentaine de véhicules. Ils sont parvenus à maitriser le feu "assez rapidement".

Une vingtaine de gendarmes, dont des membres de la brigade de recherches et du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) se sont rendus sur place et trois ambulances ont été utilisées, a précisé la préfecture à l'AFP.

L'incendie ne s'est pas propagé aux bâtiments voisins.

La mairie va ouvrir deux salles, l'une pour accueillir des familles et l'autre pour abriter une cellule d'urgence médico-psychologique pour la population qui a pu être choquée par le drame, a indiqué la préfecture à l'AFP.

