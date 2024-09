Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: investit dans le 'Japan Hydrogen Fund' information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce son entrée comme investisseur dans le ' Japan Hydrogen Fund ' dès le premier closing, rejoignant ainsi plusieurs de grandes entreprises japonaises dans ce fonds dédié au développement de la chaîne de valeur de l'hydrogène bas carbone.



Pour son lancement, le fonds est dans un premier temps doté de plus de 400 millions de dollars grâce à la participation d'investisseurs japonais de premier plan : Toyota Motor Corporation, Iwatani Corporation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Tokyo Century Corporation, Japan Green Investment Corp. for Carbon Neutrality et Bank of Fukuoka.



' Cette opération est en ligne avec notre ambition d'être un acteur mondial de la transition énergétique et nous permettra par ailleurs de tirer parti du dynamisme de l'écosystème hydrogène de l'industrie japonaise', a déclaré Helle Kristoffersen, Directrice générale Asie et membre du Comité Exécutif de TotalEnergies.









