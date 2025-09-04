JPMorgan dégrade sa recommandation sur Getlink, ramenée à 'neutre'
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 13:56
Dans une note consacrée au secteur européen des infrastructures, les analystes de la banque américaine soulignent que la hausse des taux longs au Royaume-Uni et en France pèse sur la valorisation du concessionnaire, au moment où l'environnement économique dans les deux pays tend à limiter la croissance du trafic.
'Nous reconnaissons les opportunités de croissance qui se profilent dans le réseau ferroviaire d'ici à la fin de la décennie, et continuons de percevoir un dossier attractif dans une optique de long terme, mais nous préférons attendre une amélioration du trafic et une dynamique plus favorable au niveau des résultats dans l'activité de coeur des navettes, ou une valorisation plus favorable', expliquent-ils.
De manière plus générale, JPMorgan explique aujourd'hui privilégier les autoroutes à péage par rapport aux aéroports, et considère désormais l'espagnol Ferrovial, qu'il conseille de 'surpondérer', comme le titre le mieux positionné à l'heure actuelle, notamment compte tenu de la solide performance de ses autoroutes à péage en Amérique du Nord.
Valeurs associées
|15,7700 EUR
|Euronext Paris
|+0,06%
