Boxe: L'équipe de France féminine privée de Mondiaux sur fond d'imbroglio autour des tests de féminité

Les françaises Emilie Sonvico en rouge et Maelys Richol en bleu s'affrontent dans la catégorie féminine élite des 66kg au Centre de Convention de Pueblo

L’équipe de France féminine de boxe ne participera pas aux premiers Mondiaux organisés par World Boxing à Liverpool, au Royaume-Uni, n’ayant pas reçu à temps les résultats des tests génétiques de sexe désormais obligatoires, a annoncé jeudi la Fédération française de boxe (FFBoxe).

"C’est avec stupéfaction et indignation que le staff de l’équipe de France a appris, ce mercredi soir, que les boxeuses françaises ne pourraient pas participer aux premiers championnats du monde organisés par World Boxing", a annoncé la FFBoxe dans un communiqué publié jeudi matin.

Depuis fin mai, World Boxing, la fédération internationale reconnue à titre provisoire par le Comité international olympique (CIO), a instauré des tests génétiques obligatoires pour déterminer le sexe et l'éligibilité à concourir dans la catégorie féminine.

Ces tests "ne peuvent être [entrepris] qu’à des fins médicales, de recherche scientifique ou (…) dans la lutte contre le dopage", explique le ministère des Sports, cité par la FFBoxe dans son communiqué.

"Le cas d’espèce visant à vérifier l’éligibilité des athlètes en application d’un critère de sexe génétique ne relève, a priori, d’aucune de ces finalités. Sa réalisation serait donc interdite en droit français", poursuit le ministère.

La FFBoxe explique avoir informé World Boxing qui l’a orientée vers un laboratoire à Leeds, à environ 120 km au nord-est de Liverpool, avec "l’assurance, toujours selon World Boxing, d’obtenir des résultats dans les délais impartis", ajoute le communiqué.

"Or, malgré les garanties réitérées par World Boxing, le laboratoire, qu’elle nous avait elle-même recommandé après s’être assurée qu’il était en capacité de répondre à notre demande, n’a pas été en mesure de nous livrer les résultats des examens dans les temps", a déclaré la FFBoxe.

"Avec, comme conséquence, l’exclusion de nos athlètes ainsi que d’autres boxeuses de délégations étrangères qui se sont retrouvées, elles aussi, piégées."

Les cinq boxeuses tricolores sélectionnées ne figurent pas dans les tableaux de compétition dévoilés mercredi soir.

La boxeuse française Maëlys Richol (-65 kg) a exprimé sa colère sur Instagram.

"Après une année entière de travail, nous nous retrouvons écartées non pas pour une question sportive, mais à cause d'une gestion désastreuse et injuste", a-t-elle écrit. "C'est extrêmement dur à encaisser. Nous sommes frustrées, en colère, et profondément déçues."

World Boxing n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire formulée par Reuters.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)