TotalEnergies fusionne ses activités britanniques avec NEO NEXT
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 08:22

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi que ses activités au Royaume-Uni seront fusionnées avec NEO NEXT et que l'entité élargie, dont le groupe gazier et pétrolier français sera l'actionnaire à 47,5%, sera renommé NEO NEXT+.

HitecVision HITV.NFF et Repsol UK REP.MC détiendront respectivement 28,875% et 23,625% dans NEO NEXT+, précise un communiqué.

NEO NEXT+ aura une production supérieure à 250.000 barils équivalent pétrole par jour en 2026, estime TotalEnergies.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

