 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 107,96
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Whirlpool of India chute après que Reuters a fait état de l'échec des négociations avec Advent concernant une participation d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 09:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Whirlpool of India WHIR.NS chute de 3,78% à 913,60 roupies

** Les négociations de la société de capital-investissement Advent International en vue d'acquérir WHIR pour un montant pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars ont échoué en raison de désaccords sur l'évaluation, rapporte Reuters

** Advent était en tête de liste pour acquérir une participation de 31% dans WHIR auprès de la société mère américaine Whirlpool Corp WHR.N .

** Cependant, l'acquisition aurait déclenché une ouverture obligatoire pour une participation supplémentaire de 26 % en vertu de la réglementation indienne, ce qui lui aurait donné une participation de contrôle de 57 % pour 1 milliard de dollars, ajoute le rapport

** Advent voulait un prix plus bas car WHIR est confrontée à des vents contraires à court terme en Inde, y compris des réglementations plus strictes sur les normes de produits, selon le rapport

** Depuis le début de l'année, les actions de WHIR ont baissé d'environ 50 %

Valeurs associées

WHIRLPOOL
76,020 USD NYSE -4,89%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • SYCOMORE AM
    Syconvictions du mois de décembre 2025
    information fournie par Sycomore AM 08.12.2025 11:09 

    À l'approche de la nouvelle année, il est temps de préparer nos stratégies et de clarifier nos convictions. ous restons constructifs sur les actifs risqués toujours soutenus par le supercycle de l'IA, l'assouplissement monétaire et une reprise graduelle de la croissance ... Lire la suite

  • STEF : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    STEF : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 08.12.2025 11:07 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Des habitants brandissent des drapeaux syriens à Damas, pour célébrer le premier anniversaire de la destitution de Bachar al-Assad, le 8 décembre 2025 en Syrie ( AFP / LOUAI BESHARA )
    Syrie: Chareh lance un appel à l'unité un an après la chute d'Assad
    information fournie par AFP 08.12.2025 11:06 

    Le président syrien Ahmed al-Chareh a exhorté lundi, un an après la chute de Bachar al-Assad, son peuple à s'unir pour rebâtir un pays ravagé par des années de guerre civile. "La phase actuelle exige que tous les citoyens unissent leurs efforts pour bâtir une Syrie ... Lire la suite

  • Visite d'État en Irlande du président ukrainien Volodymyr Zelensky
    Sous pression américaine, Zelensky à Londres pour rencontrer des dirigeants européens
    information fournie par Reuters 08.12.2025 11:00 

    Le président ukrainien Volodimir Zelensky doit rencontrer lundi à Londres le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz, alors que Washington accentue la pression sur l'Ukraine en vue ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank