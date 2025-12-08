Whirlpool of India chute après que Reuters a fait état de l'échec des négociations avec Advent concernant une participation d'un milliard de dollars

8 décembre - ** Whirlpool of India WHIR.NS chute de 3,78% à 913,60 roupies

** Les négociations de la société de capital-investissement Advent International en vue d'acquérir WHIR pour un montant pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars ont échoué en raison de désaccords sur l'évaluation, rapporte Reuters

** Advent était en tête de liste pour acquérir une participation de 31% dans WHIR auprès de la société mère américaine Whirlpool Corp WHR.N .

** Cependant, l'acquisition aurait déclenché une ouverture obligatoire pour une participation supplémentaire de 26 % en vertu de la réglementation indienne, ce qui lui aurait donné une participation de contrôle de 57 % pour 1 milliard de dollars, ajoute le rapport

** Advent voulait un prix plus bas car WHIR est confrontée à des vents contraires à court terme en Inde, y compris des réglementations plus strictes sur les normes de produits, selon le rapport

** Depuis le début de l'année, les actions de WHIR ont baissé d'environ 50 %