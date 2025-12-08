TotalEnergies fusionne ses activités britanniques avec NEO NEXT

Le logo de TotalEnergies à la conference VivaTech
TotalEnergies a annoncé lundi que ses activités au Royaume-Uni seront fusionnées avec NEO NEXT et que l'entité élargie, dont le groupe gazier et pétrolier français sera l'actionnaire à 47,5%, sera renommé NEO NEXT+.
HitecVision et Repsol UK détiendront respectivement 28,875% et 23,625% dans NEO NEXT+, précise un communiqué.
NEO NEXT+ aura une production supérieure à 250.000 barils équivalent pétrole par jour en 2026, estime TotalEnergies.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)
