information fournie par Reuters • 08/12/2025 à 09:25

TotalEnergies fusionne ses activités britanniques avec NEO NEXT

Le logo de TotalEnergies à la conference VivaTech

TotalEnergies a annoncé lundi que ses activités au Royaume-Uni seront fusionnées avec NEO NEXT et que l'entité élargie, dont le groupe gazier et pétrolier français sera l'actionnaire à 47,5%, sera renommé NEO NEXT+.

HitecVision et Repsol UK détiendront respectivement 28,875% et 23,625% dans NEO NEXT+, précise un communiqué.

NEO NEXT+ aura une production supérieure à 250.000 barils équivalent pétrole par jour en 2026, estime TotalEnergies.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)