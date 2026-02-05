TotalEnergies fournira de l'électricité renouvelable à Airbus en Allemagne et au Royaume‑Uni

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* FOURNIRA DE L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE À AIRBUS EN ALLEMAGNE ET AU ROYAUME-UNI
* TOTALENERGIES ET AIRBUS ONT SIGNÉ 2 CONTRATS DE FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ CLEAN FIRM POWER
* LE CONTRAT PORTE SUR 3,3 TWH DESTINÉS À L'ENSEMBLE DES PRINCIPAUX SITES D'AIRBUS SITUÉS EN ALLEMAGNE ET AU ROYAUME UNI
Texte original [https://tinyurl.com/48b3mkpj] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
