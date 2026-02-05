MaPrimeRénov' va rouvrir pour tous "dans quelques jours", annonce le ministre du Logement

Le dispositif d'aides à la rénovation énergétique MaPrimeRénov', suspendu début janvier, sera relancé "dès la promulgation" du budget, "dans quelques jours", et ouvert à tous les ménages ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le dispositif d'aides à la rénovation énergétique MaPrimeRénov', suspendu début janvier, sera relancé "dès la promulgation" du budget, "dans quelques jours", et ouvert à tous les ménages, a annoncé le ministre du Logement Vincent Jeanbrun jeudi.

MaPrimeRénov', restreint aux plus modestes en septembre et suspendu en janvier faute de loi de finances, devait rouvrir pour tous les ménages après adoption définitive du budget 2026 de l'État, selon la promesse du gouvernement.

"J'avais dit très clairement que s'il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de guichet (de demande de subvention, ndlr) MaPrimeRénov' eh bien la bonne nouvelle, c'est que ça y est, il y a un budget donc dès la promulgation de la loi, ce qui va arriver dans quelques jours, réouverture complète de MaPrimeRénov'", a annoncé Vincent Jeanbrun sur CNews et Europe 1.

"C'est une bonne nouvelle pour les Français et les professionnels du secteur", a-t-il estimé dans un message sur X.

Le budget prévu en 2026 pour ces aides à la rénovation énergétique des logements est de 3,6 milliards d'euros, une enveloppe équivalente à celle de l'année dernière, mais qui coûte moins cher à l'État grâce à un recours accru aux certificats d'économie d'énergie (CEE, des aides proposées par les fournisseurs d'énergie).

Avec ces fonds, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) prévoit de financer 150.000 travaux de rénovation isolés (changement d'une chaudière ou de fenêtres) et 120.000 rénovations globales de logements (68.000 en copropriété et 52.000 logements individuels). Cet objectif de 120.000 rénovations est cependant déjà amputé par les 83.000 dossiers en stock fin 2025.

Vincent Jeanbrun se rendra vendredi dans un espace France Rénov' des Yvelines, une agence d'information et d'accompagnement des projets de rénovation.