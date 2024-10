Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: FID pour un projet au Suriname information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 15:02









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la décision finale d'investissement (FID) du projet 'GranMorgu' sur le bloc offshore 58, au Suriname, bloc dont le groupe français est l'opérateur avec une participation de 50%, aux côtés d'APA Corporation.



Le projet GranMorgu développera les découvertes pétrolières des champs de Sapakara et Krabdagu, situés à 150 kilomètres au large des côtes surinamaises et qui contiennent des réserves récupérables estimées à plus de 750 millions de barils.



Il comprend une unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) d'une capacité de 220.000 barils par jour. L'investissement total est estimé à environ 10,5 milliards de dollars et le démarrage de la production est prévu en 2028.





Valeurs associées TOTALENERGIES 59,29 EUR Euronext Paris +1,35%