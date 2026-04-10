TotalEnergies fait le point sur des dommages à la raffinerie SATORP

TotalEnergies TTEF.PA a déclaré vendredi que la raffinerie SATORP, codétenue par Saudi Aramco

2222.SE à 62,5% et TotalEnergies à 37,5%, avait été touchée par ce que le groupe français qualifie d'"événements survenus dans la nuit du 7 au 8 avril", causant des dommages à l'un des deux trains du site.

Aucune victime n'a été signalée, a précisé l'entreprise pétrolière française. Par mesure de sécurité, l’ensemble des unités a été mis à l'arrêt et une évaluation des conséquences pour le fonctionnement de la raffinerie est en cours, a ajouté TotalEnergies.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)