"Episode caniculaire" inédit en mai, après de nouveaux records de chaleur

Une chaleur inhabituelle pour la saison se renforce mardi, avec le début d'un "épisode caniculaire" inédit, conduisant le gouvernement à "faire le point sur la préparation" du pays ( AFP / Martin LELIEVRE )

De la Pointe du Raz à la Vendée, on n'a jamais eu aussi chaud en mai. Et cette chaleur inhabituelle pour la saison se renforce mardi, avec le début d'un "épisode caniculaire" inédit, conduisant le gouvernement à "faire le point sur la préparation" du pays.

Huit départements de l'ouest de la France se trouvent depuis mardi 00H00 en vigilance orange canicule, a fait savoir Météo-France, un cran de plus que le niveau jaune qui prévalait depuis le début de l'épisode de très fortes chaleurs qui traverse le pays depuis dimanche.

Le niveau de vigilance orange, qui concerne Finistère, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée et Loire-Atlantique, correspond à une canicule proprement dite, soit une période de chaleur intense pendant au moins trois jours et trois nuits de suite, susceptible de constituer un risque sanitaire pour l'ensemble de la population exposée.

Cet "épisode caniculaire précoce" devrait durer jusqu'au prochain week-end selon un prévisionniste de Météo-France, François Gourand, interrogé par l'AFP, en raison de la présence sur la France et toute l'Europe de l'Ouest d'un "dôme de chaleur", zone de haute pression qui bloque l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord.

Pour le spécialiste, c'est une conséquence du réchauffement climatique, qui "rend très clairement possibles et même probables" des températures "quasiment impossibles ou improbables" il y a 30 ou 40 ans.

Un homme dans une rue de Rennes, le 25 mai 2026, alors que Météo-France a placé la région en alerte jaune face à une vague de chaleur précoce et inhabituelle pour la fin du mois de mai ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

C'est la première fois que ce dispositif d'alerte, qui analyse à la fois les conditions météorologiques et le risque sanitaire, est activé si tôt dans l'année.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera jeudi une réunion interministérielle sur la canicule, "pour faire le point sur la préparation des services de l'Etat" face à cet épisode de chaleur exceptionnel, a annoncé son entourage lundi.

Vingt départements sont eux placés en vigilance jaune, dans la moitié ouest du pays, Paris et la petite couronne, le Rhône et l'Isère.

Ce premier niveau d'alerte, déjà inédit en mai, concernait 18 départements lundi, férié pour une partie de la population, conduisant de nombreux Français à rechercher l'ombre, comme à Roland-Garros, à Paris, où la température dépassait 33°C lundi sur les courts de tennis.

Graphique expliquant les causes de l'état de déshydratation, atteint lorsque les pertes d'eau dépassent les apports ( AFP / Sabrina BLANCHARD )

Assis dans un stand de café, Loïck Labrousse, une pointe de crème solaire sur le nez, est venu chercher un peu de fraîcheur après un match. "Tout en haut du (court) central, ça tape. Au bout de deux heures, ça commence à être violent", ajoute le jeune homme, qui s'inquiète du manque de fontaines à eau dans l'enceinte.

"Je pense qu'il va y avoir soit des surprises, soit des défaillances" de joueurs affaiblis par ces conditions exceptionnelles, s'est aussi inquiété le joueur français Arthur Rinderknech, qualifié lundi pour le deuxième tour du tournoi.

Dans le sud, les pompiers des Alpes-de-Haute-Provence ont lancé un "appel à la vigilance" au sujet de risques d'incendie dignes d'un mois de juillet.

Lundi, "plusieurs dizaines" de records de chaleur pour un mois de mai ont de nouveau été battus, selon Météo-France.

Dans l'ouest: 34,7°C à Bergerac (contre un précédent record de 33,8°C établi seulement la veille), 33°C à Brest (contre 29,8°C lundi), 32,4°C à Rennes (contre 31,1°C dimanche), 34,3°C à Nantes, ou 34°C à Angers (battant un record de 32,8°C datant de mai 1947), mais aussi dans le nord (30,7°C à Arras) ou dans le sud (32,4°C à Mandelieu-la-Napoule).

Mardi, "des valeurs de 32°C à 35°C pourraient encore concerner une large partie de la Bretagne, tandis que des pointes à 36°C voire 37°C sont attendues sur le sud du pays", écrit Météo-France.

- Pollution à l'ozone -

En lien direct avec la canicule, la fédération des associations de surveillance de la qualité de l'air Atmofrance avertit lundi d'un dépassement de seuil d'information de pollution à l'ozone à prévoir mardi dans toute l'Ile-de-France et la vallée du Rhône.

Les concentrations d'ozone dans l'atmosphère devraient dépasser 180 microgrammes par mètre cube et par heure mardi, ce qui peut générer des gênes respiratoires ou cardiaques, surtout chez les populations vulnérables, a souligné Airparif dans un communiqué.

Dans le Rhône, le préfet a activé une alerte orange "en raison d'un épisode persistant de pollution à l'ozone dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère", assortie notamment de l'abaissement de la vitesse maximale à 70 km/h sur les axes limités à 80 ou 90 km/h et de l'interdiction du brûlage de déchets et des barbecues à combustibles solides.