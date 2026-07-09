TotalEnergies expédie vers l'Asie le tout 1er cargo produit par l'usine ECA LNG

TotalEnergies a expédié vers l'Asie le tout premier cargo produit par ECA LNG Phase 1, un terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) en cours de mise en service sur la côte Pacifique du Mexique (Basse Californie). Le géant pétrolier, qui détient 16,6% d'ECA LNG aux côtés de l'opérateur Sempra Infrastructure, enlèvera 1,7 million de tonnes par an de GNL (Mtpa) pendant 20 ans à compter du début des opérations commerciales. TotalEnergies sera l'unique acheteur du GNL produit pendant toute la phase de démarrage progressif.

Une usine GNL bien placée pour servir les marchés asiatiques

ECA LNG Phase 1 comprend un train de liquéfaction d'une capacité nominale de 3,25 Mtpa, alimenté via gazoduc par du gaz naturel américain provenant du bassin permien (Texas et Nouveau-Mexique). ECA LNG a su tirer parti des synergies avec l'usine de regazéification existante pour optimiser les coûts de construction. Une deuxième phase est également en cours de développement sur le même site.

Grâce à sa localisation stratégique sur la côte ouest du Mexique, ECA LNG permet d'exporter du gaz naturel américain vers l'Asie et les autres marchés du bassin Pacifique par la route maritime la plus courte, réduisant ainsi les délais et les coûts de transports. L'usine sera progressivement mise en service durant l'été 2026, et les contrats de vente de GNL à long terme entreront en vigueur peu de temps après, lors du démarrage des opérations commerciales.

"L'entrée en production d'ECA LNG, dont la localisation stratégique offre un accès privilégié aux marchés asiatiques, renforce la qualité de notre portefeuille intégré de GNL en Amérique du Nord. TotalEnergies se réjouit de contribuer à son démarrage en exportant les premières cargaisons de GNL", a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL, avec 44 millions de tonnes vendues en 2025 grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les zones géographiques. La société bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production de gaz, transport, accès à plus de 20 Mtpa de capacité de regazéification en Europe, trading et soutage de GNL pour le transport maritime.

L'ambition du groupe est d'accroître de 50% sa production et ses achats long terme de GNL d'ici à 2030, tout en continuant à réduire les émissions de carbone et à supprimer les émissions de méthane associées à la chaîne de valeur du gaz.

La compagnie travaille par ailleurs avec des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz naturel.