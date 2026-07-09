Nouvelles frappes US en Iran, Téhéran riposte par des attaques au Koweït et à Bahreïn

De la fumée s'élève à la suite d'explosions survenues dans un lieu non précisé, après ce que le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a qualifié de frappes contre des cibles militaires iraniennes

L'armée américaine a annoncé avoir mené de nouvelles frappes contre ‌l'Iran dans la nuit de mercredi à jeudi afin de garantir la navigation dans le détroit d'Ormuz, provoquant une riposte de la ​part de Téhéran, qui a lancé des attaques au Koweït et à Bahreïn.

Les Etats-Unis ont frappé environ 90 cibles militaires iraniennes, parmi lesquelles des systèmes de défense aérienne, des moyens de surveillance côtière, des sites de stockage de missiles et de drones, des capacités ​navales et des infrastructures logistiques militaires situées le long du littoral iranien, a déclaré le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) dans un communiqué.

"Les Etats-Unis tiennent l'Iran pour responsable ​des récentes agressions injustifiées contre le trafic maritime commercial et les ⁠équipages civils navigant librement dans une voie navigable internationale essentielle", avait auparavant indiqué le Centcom sur X, lors de l'annonce ‌de cette nouvelle série de frappes.

"Il s'agit d'un châtiment pour les bombardements contre des navires effectués hier par l'Iran. Si cela se reproduit, ce sera bien pire", a écrit le président américain Donald Trump ​sur son réseau Truth Social.

Les frappes américaines ont ‌notamment provoqué des coupures d'électricité.

L'Iran a pour sa part riposté avec des attaques au Koweït ⁠et à Bahreïn, où sont situées des bases militaires américaines.

"Les Etats-Unis n'ont pas encore compris que les intimidations et le non-respect de leurs engagements ont désormais un coût. Que les choses soient claires : si vous frappez, vous essuierez une riposte", a écrit le président ⁠du Parlement et négociateur en ‌chef iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, sur le réseau social X.

Washington avait déjà mené mardi soir des frappes ⁠en Iran présentées comme une réponse à l'attaque imputée à Téhéran de pétroliers dans le détroit d'Ormuz, où la circulation des ‌navires commerciaux devait être pleinement rétablie pour une durée de 60 jours dans le cadre de leur protocole d'accord.

LES ⁠DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

07h15 - Donald Trump déclare que l'Iran a pris contact il y a ⁠peu et que Téhéran veut "conclure un ‌accord".

05h19 - Les forces américaines ont terminé leurs frappes en Iran, annonce le Commandement central de l'armée américaine (Centcom).

Quelques 90 cibles militaires ont ​été visées en Iran, précise le Centcom.

04h32 - Les Gardiens de la révolution ‌iranienne disent avoir attaqué deux bases militaires américaines au Koweït et deux autres à Bahreïn.

Leur réponse s'étendra à d'autres bases militaires américaines dans la région si ​les Etats-Unis lancent de nouvelles attaques, ajoutent-ils.

03h49 - Les sirènes d'alarme résonnent pour la deuxième fois à Bahreïn, dit le ministère de l'Intérieur.

03h37 - Le président du Parlement et négociateur en chef iranien, Mohammed Baqer Qalibaf, déclare sur le réseau social X que "le ⁠détroit d’Ormuz ne sera rouvert que selon les conditions fixées par l'Iran, et non sous la contrainte des menaces américaines".

02h45 - Les défenses aériennes du Koweït repoussent des attaques de roquettes et de drones, annonce le ministère de la Défense.

02h41 - Des messages indiquant que la menace a été éliminée sont envoyés à la population au Qatar, selon un témoin.

02h33 - Des messages d'alerte avertissant d'une menace accrue pour la sécurité sont émises au Qatar, selon un témoin.

02h31 - Les sirènes d'alerte retentissent à Bahreïn, annonce le ministère de l'Intérieur.

(Reportage de ​Reuters, rédigé par le bureau de Paris)