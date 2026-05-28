 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Droit à l'info", plateforme contre la désinformation en vue de la présidentielle
information fournie par AFP 28/05/2026 à 12:22

La plateforme "Droit à l'info" a été lancée en vue de l'élection présidentielle de 2027, avec pour objectif d'épingler rapidement la désinformation ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La plateforme "Droit à l'info" a été lancée en vue de l'élection présidentielle de 2027, avec pour objectif d'épingler rapidement la désinformation ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La plateforme "Droit à l'info" a été lancée en vue de l'élection présidentielle de 2027, avec pour objectif d'épingler rapidement la désinformation, ont annoncé jeudi le média de vérification Les Surligneurs et l'association QuotaClimat.

La désinformation "se construit, se répète, se diffuse par des acteurs qui ont intérêt à fragiliser les conditions mêmes du débat démocratique", ont constaté les deux organisations.

Par des outils d’analyse automatisée à grande échelle, il s'agit de détecter "au plus tôt les récits émergents susceptibles de relever de la désinformation", ont précisé à la presse Eva Morel, secrétaire générale de QuotaClimat, et Vincent Couronne, directeur général des Surligneurs.

Après analyse et vérification par des équipes de "fact-checking", des alertes seront diffusées en moins de 48 heures en cas de risque important de propagation d'une fausse information dans le débat public.

Ces alertes, via le site droitalinfo.org et la chaîne WhatsApp Droit à l'Info, vont porter durant trois mois sur la désinformation climatique. Elles doivent être ensuite élargies à l'international, l'économie, la démocratie, le social et la société.

Le projet est financé actuellement par le fonds de dotation La Concorde, animé par des entrepreneurs et qui se présente comme "apartisan". "Nous cherchons des cofinancements pour la suite", a indiqué Eva Morel.

droitalinfo.org

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 13:49

    Peaufinage de la censure. La dictature ne se cache plus, il n'y a que les aveugles et les sourds pour ne pas le voir.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank