"Droit à l'info", plateforme contre la désinformation en vue de la présidentielle

La plateforme "Droit à l'info" a été lancée en vue de l'élection présidentielle de 2027, avec pour objectif d'épingler rapidement la désinformation ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La plateforme "Droit à l'info" a été lancée en vue de l'élection présidentielle de 2027, avec pour objectif d'épingler rapidement la désinformation, ont annoncé jeudi le média de vérification Les Surligneurs et l'association QuotaClimat.

La désinformation "se construit, se répète, se diffuse par des acteurs qui ont intérêt à fragiliser les conditions mêmes du débat démocratique", ont constaté les deux organisations.

Par des outils d’analyse automatisée à grande échelle, il s'agit de détecter "au plus tôt les récits émergents susceptibles de relever de la désinformation", ont précisé à la presse Eva Morel, secrétaire générale de QuotaClimat, et Vincent Couronne, directeur général des Surligneurs.

Après analyse et vérification par des équipes de "fact-checking", des alertes seront diffusées en moins de 48 heures en cas de risque important de propagation d'une fausse information dans le débat public.

Ces alertes, via le site droitalinfo.org et la chaîne WhatsApp Droit à l'Info, vont porter durant trois mois sur la désinformation climatique. Elles doivent être ensuite élargies à l'international, l'économie, la démocratie, le social et la société.

Le projet est financé actuellement par le fonds de dotation La Concorde, animé par des entrepreneurs et qui se présente comme "apartisan". "Nous cherchons des cofinancements pour la suite", a indiqué Eva Morel.

droitalinfo.org