TotalEnergies étend sa coentreprise avec KKR avec l'ajout d'un portefeuille de 700 MW de renouvelables

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* ÉTEND SA COENTREPRISE AVEC KKR AVEC L'AJOUT D'UN PORTEFEUILLE DE 700 MW DE RENOUVELABLES
* UN ACCORD AFIN D'AJOUTER 700 MW À LEUR COENTREPRISE (50/50), CRÉÉE EN 2025 AUX ÉTATS-UNIS
* LA TRANSACTION PORTE SUR 3 CENTRALES SOLAIRES DE GRANDES TAILLES AU TEXAS ET DANS L'OHIO, DONT LA MISE EN SERVICE EST ATTENDUE D'ICI LE T1 2027
* LA TRANSACTION VALORISE CE PORTEFEUILLE À $1,2 MLD EN VALEUR D'ENTREPRISE
* CONTINUERA D'OPÉRER CES ACTIFS APRÈS LA FINALISATION DE LA TRANSACTION, ATTENDUE EN 2026
Texte original nBw8LHdX8a
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(Rédaction de Gdansk)
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