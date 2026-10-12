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TotalEnergies étend sa coentreprise avec KKR avec l'ajout d'un portefeuille de 700 MW de renouvelables
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 08:53

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TotalEnergies SE TTEF.PA :

* ÉTEND SA COENTREPRISE AVEC KKR AVEC L'AJOUT D'UN PORTEFEUILLE DE 700 MW DE RENOUVELABLES

* UN ACCORD AFIN D'AJOUTER 700 MW À LEUR COENTREPRISE (50/50), CRÉÉE EN 2025 AUX ÉTATS-UNIS

* LA TRANSACTION PORTE SUR 3 CENTRALES SOLAIRES DE GRANDES TAILLES AU TEXAS ET DANS L'OHIO, DONT LA MISE EN SERVICE EST ATTENDUE D'ICI LE T1 2027

* LA TRANSACTION VALORISE CE PORTEFEUILLE À $1,2 MLD EN VALEUR D'ENTREPRISE

* CONTINUERA D'OPÉRER CES ACTIFS APRÈS LA FINALISATION DE LA TRANSACTION, ATTENDUE EN 2026

Texte original nBw8LHdX8a

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(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

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