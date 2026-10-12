Le directeur général d'Intel affirme que l'adoption des modèles d'IA de pointe en Chine a été « très rapide »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lip-Bu Tan, directeur général d’Intel INTC.O , a déclaré lundi que les coûts des jetons des modèles d’IA de pointe chinois étaient plus faibles et que leur adoption avait été « très rapide ».

* Lors d'une table ronde organisée lundi par la banque DBS, M. Tan a déclaré que les performances des modèles chinois, tels que DeepSeek, Kimi et GLM, étaient « suffisamment bonnes ».

* « Je crois fermement à l’open source, c’est le meilleur moyen de gagner en efficacité », a-t-il déclaré, ajoutant que ce sont les marchés qui décideront quels modèles seront les plus adaptés aux différents cas d’utilisation.

* Il a ajouté que l'informatique quantique pourrait se généraliser d'ici trois à cinq ans et que les logiciels contribueraient à optimiser l'utilisation de certaines des infrastructures qui seront nécessaires.