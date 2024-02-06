TotalEnergies et Vantage s'associent pour détenir le navire de forage Tungsten Explorer

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* TOTALENERGIES ET VANTAGE FORMENT UNE JOINT-VENTURE 75/25 POUR DÉTENIR LE NAVIRE DE FORAGE TUNGSTEN EXPLORER
* TOTALENERGIES VERSERA 199 MILLIONS DE DOLLARS POUR 75 % DE LA JV DÉTENANT L'APPAREIL DE FORAGE, VANTAGE AYANT LES 25 % RESTANTS
* LA JV CONFIERA À VANTAGE L'OPÉRATION DU TUNGSTEN EXPLORER POUR UNE DURÉE DE DIX ANS
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdańsk)
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