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TotalEnergies et Vantage s'associent pour détenir le navire de forage Tungsten Explorer
information fournie par Reuters06/02/2024 à 17:44

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES ET VANTAGE FORMENT UNE JOINT-VENTURE 75/25 POUR DÉTENIR LE NAVIRE DE FORAGE TUNGSTEN EXPLORER

* TOTALENERGIES VERSERA 199  MILLIONS DE DOLLARS POUR 75 % DE LA JV DÉTENANT L'APPAREIL DE FORAGE, VANTAGE AYANT LES 25 % RESTANTS

* LA JV CONFIERA À VANTAGE L'OPÉRATION DU TUNGSTEN EXPLORER POUR UNE DURÉE DE DIX ANS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdańsk)

Pétrole et parapétrolier

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