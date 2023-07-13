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Totalenergies et ses partenaires prennent la décision finale d'investissement du projet LNG Rio Grande
information fournie par Reuters13/07/2023 à 08:12

13 juillet (Reuters) - TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES ET SES PARTENAIRES PRENNENT LA DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT DU PROJET DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ RG LNG AU TEXAS

* TOTALENERGIES, GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS (GIP), NEXTDECADE CORPORATION ET LEURS PARTENAIRES ONT PRIS LA DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 1È PHASE DE RIO GRANDE LNG (RGLNG)

* CETTE PREMIÈRE PHASE EST COMPOSÉE DE 3 TRAINS DE LIQUÉFACTION POUR UNE CAPACITÉ TOTALE DE 17,5 MILLIONS DE TONNES PAR AN (MTPA) ET DES CAPEX DE $14,8 MDS

* LE CONTRAT DE CONSTRUCTION (EPC) A ÉTÉ ATTRIBUÉ À L'ENTREPRISE BECHTEL, ET LA MISE EN SERVICE DE L'USINE EST PRÉVUE POUR 2027

* LE PROJET SERA FINANCÉ PAR APPORT DE FONDS PROPRES DES PARTENAIRES ET PAR UN APPORT DE DETTE CONCLU CE JOUR AUPRÈS D'UN CONSORTIUM INTERNATIONAL DE BANQUES

* À LA SUITE DE CETTE DÉCISION, TOTALENERGIES ACQUIERT UNE PARTICIPATION DE 16,67% DANS LA JOINT-VENTURE EN CHARGE DE CETTE 1E PHASE, ET PARTICIPERA À SES APPORTS DE FONDS PROPRES POUR UN MONTANT TOTAL DE $1,1 MD

* À LA SUITE DE CETTE DÉCISION, DÉTIENDRA UNE PARTICIPATION TOTALE DE 17,5% DANS NEXTDECADE POUR UN MONTANT GLOBAL DE $219 MLNS

* UNE SECONDE TRANCHE DE NEXTCADE SERA ACQUISE CES PROCHAINS JOURS POUR ATTEINDRE UNE PARTICIPATION DE 12,47%, ET UNE TROISIÈME TRANCHE DE 5,03% SERA ACQUISE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE

* ENLÈVERA 5,4 MTPA DE GNL DE LA PRODUCTION DE CETTE PHASE PENDANT 20 ANS

Texte original: tinyurl.com/4ry2ayy4 Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Gdansk Newsroom)

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