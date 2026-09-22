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Carburants: la FNSEA demande le doublement des aides aux agriculteurs
information fournie par AFP 22/09/2026 à 20:13
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Drapeau FNSEA lors d'un rassemblement à Chambly, dans l'Oise, à 70 km au nord de Paris, le 29 janvier 2024. ( AFP / Sameer Al-Doumy )

Drapeau FNSEA lors d'un rassemblement à Chambly, dans l'Oise, à 70 km au nord de Paris, le 29 janvier 2024. ( AFP / Sameer Al-Doumy )

Le premier syndicat d'agriculteurs, la FNSEA, a réclamé un doublement des aides aux agriculteurs pour l'achat de gazole, invoquant l'envolée des prix des carburants.

Le président du syndicat Arnaud Rousseau a déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux de la FNSEA qu'il demandait que l'aide pour l'achat de gazole non routier (GNR) passe à 30 centimes par litre, contre 15 centimes depuis avril.

"Depuis le début de la semaine, le gasoil non routier pour l'agriculture a dépassé 1,50 euro hors taxe le litre, rendant son acquisition extrêmement difficile pour les agriculteurs à la veille des travaux d'automne", a-t-il détaillé.

"Pour nous, les 15 centimes annoncés par le gouvernement tenaient la route à partir du moment où les gasoils étaient autour de 1,20 euro", a ajouté M. Rousseau.

Le syndicat souhaite aussi que cette aide vienne "en pied de facture (...) pour accélérer les remboursements, qu'ils soient immédiats".

"Nous nous rendons compte que les remboursements d'avril, de mai, de juin tardent dans un certain nombre de départements. Ça n'est pas acceptable pour les agriculteurs de faire cette avance de trésorerie", a-t-il déploré.

Face à des prix records des carburants, qui ne cessent de grimper en raison des conflits au Moyen-Orient, le gouvernement est sous pression de nombreux groupes professionnels demandant à être aidés financièrement.

L'exécutif a annoncé mardi une prolongation jusqu'à fin 2026 et un élargissement de l'aide aux grands rouleurs, qui doit bénéficier à potentiellement 5,5 millions de personnes.

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