 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies et RATP Smart Systems lancent Rout'in
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 11:50

TotalEnergies et RATP Smart Systems annoncent la création de Rout'in, une co-entreprise qui propose une solution digitale innovante destinées aux entreprises pour simplifier la gestion et le paiement des trajets domicile-travail de leurs salariés

Rout'In est une solution digitale pensée pour les salariés. Ils bénéficient d'une carte de paiement personnelle, financée par l'employeur pour régler, sans avance de frais, leurs trajets éligibles, quel que soit le mode de transport. Une application dédiée permet de consulter son solde, suivre ses dépenses et organiser ses trajets. Elle est aussi pensée pour les employeurs. Ils disposent d'une interface dédiée pour définir une politique de mobilité adaptée aux usages réels de leurs collaborateurs, y allouer un budget et en suivre les indicateurs.

Rout'in centralise ainsi l'ensemble des dispositifs de mobilité domicile-travail :

- l'abonnement aux transports publics ;

- le Forfait Mobilités Durables (FMD) pour encourager les mobilités douces (vélo, covoiturage, etc.) ;

- la prime de transport pour les frais de carburant ou de recharge des véhicules électriques ;

- le crédit mobilité pour les salariés qui choisissent une alternative à leur véhicule de fonction.

En centralisant ces budgets, Rout'in permet aux entreprises de déployer une politique de mobilité pour offrir à leurs collaborateurs la liberté de choisir les solutions de transport les plus adaptées à leurs besoins.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
65,5800 EUR Euronext Paris +1,56%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank