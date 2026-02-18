TotalEnergies et RATP Smart Systems lancent Rout'in
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 11:50
Rout'In est une solution digitale pensée pour les salariés. Ils bénéficient d'une carte de paiement personnelle, financée par l'employeur pour régler, sans avance de frais, leurs trajets éligibles, quel que soit le mode de transport. Une application dédiée permet de consulter son solde, suivre ses dépenses et organiser ses trajets. Elle est aussi pensée pour les employeurs. Ils disposent d'une interface dédiée pour définir une politique de mobilité adaptée aux usages réels de leurs collaborateurs, y allouer un budget et en suivre les indicateurs.
Rout'in centralise ainsi l'ensemble des dispositifs de mobilité domicile-travail :
- l'abonnement aux transports publics ;
- le Forfait Mobilités Durables (FMD) pour encourager les mobilités douces (vélo, covoiturage, etc.) ;
- la prime de transport pour les frais de carburant ou de recharge des véhicules électriques ;
- le crédit mobilité pour les salariés qui choisissent une alternative à leur véhicule de fonction.
En centralisant ces budgets, Rout'in permet aux entreprises de déployer une politique de mobilité pour offrir à leurs collaborateurs la liberté de choisir les solutions de transport les plus adaptées à leurs besoins.
