Le gouverneur de la Banque de France revoit à la baisse l'estimation d'inflation pour 2026

( AFP / FRANCK FIFE )

Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a estimé mercredi que l'inflation devrait être "à un peu plus de 1%" en 2026, une prévision un peu plus faible que la précédente, en décembre, quand l'institution tablait sur une inflation de 1,3%.

"L'inflation française devrait progressivement remonter tout en restant limitée", a affirmé François Villeroy de Galhau devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, alors que la hausse des prix à la consommation s'est établi en 2025 à 0,9%, selon l'Insee.

Une inflation de 1%, un chiffre relativement faible, "est globalement une bonne nouvelle pour notre pays", a expliqué le gouverneur, car "elle soutient le pouvoir d'achat" des Français et "s'accompagne d'une modération salariale", ce qui contribue à "la compétitivité de notre économie".

Autant d'éléments qui font dire au gouverneur que l'inflation n'est pas "trop basse" en France.

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% sur un an en janvier, en net ralentissement après la hausse de 0,8% en décembre, a indiqué mercredi l'Insee, confirmant les chiffres provisoires publiés précédemment.

Cette baisse de l'inflation sur un an "s'explique principalement par un ralentissement des prix des services (+1,7% après +2,1%) et une baisse plus prononcée des prix des produits manufacturés (-1,2% après -0,4%)", détaille l'Insee.