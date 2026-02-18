Ramadan: en France, deux dates pour un islam divisé

Mercredi ou jeudi? Le ramadan ne va pas commencer le même jour pour les 5 à 6 millions de musulmans en France, les institutions religieuses ayant donné des dates différentes, à l'image d'un islam divisé dans le pays ( AFP / Joël SAGET )

Mercredi ou jeudi? Le ramadan ne va pas commencer le même jour pour les 5 à 6 millions de musulmans en France, les institutions religieuses ayant donné des dates différentes, à l'image d'un islam divisé dans le pays.

"Le mois béni de ramadan débutera en France le mercredi 18 février", a affirmé mardi soir la Grande mosquée de Paris, donnant son coup d'envoi au mois de jeûne, de prières et de partage crucial pour les musulmans.

Problème: la date de jeudi avait été précédemment annoncée par d'autres représentants musulmans, notamment le Conseil français du culte musulman (CFCM), l'ex-instance de représentation de l'islam auprès des pouvoirs publics. "Jeudi 19 février 2026 est le premier jour de ramadan", a répété le CFCM mardi soir dans un communiqué.

D'où vient une telle différence?

Le "mois béni", quatrième pilier de l'islam, commence traditionnellement avec l'apparition du premier croissant de lune, le calendrier musulman étant lunaire. Or tous n'ont pas la même méthode d'élaboration.

La Grande mosquée de Paris réunit, lors de la "Nuit du Doute", une commission théologique qui se détermine après "consultation des données astronomiques et des observations de la lune". Le CFCM, lui, revendique de travailler "conformément aux données scientifiques".

L'observation visuelle peut donner lieu à des résultats divergents selon le lieu du globe où l'on se trouve et, cette année, le début du ramadan n'est pas le même partout.

Il commence ainsi mercredi en Arabie saoudite, au Qatar, aux Emirats arabes unis... Mais ce sera jeudi en Iran, en Algérie, en Egypte, en Inde ou encore en Belgique.

- "Catastrophique" -

Dès mardi soir, les fidèles se désolaient sur les réseaux sociaux: "Je suis perdue, il faut suivre quelle date?", demandait une fidèle sur X tandis qu'un autre soupirait: "l'état de la communauté en France est catastrophique".

Plusieurs mosquées, notamment celles de Metz et Strasbourg, ont annoncé qu'elles retenaient jeudi. Celle de Lyon a décidé de fixer la date à mercredi "pour ne pas aller encore dans la fitna" (la division, le schisme).

"Une fois de plus, la communauté musulmane vient de montrer que l’unité n'existe pas encore entre nous et, aujourd’hui, la France est divisée en deux" a déploré son recteur Kamel Kabtane devant des fidèles.

Car le pataquès révèle aussi les divisions d'un islam de France en mal d'unité. L'islam est la deuxième religion en France et la communauté musulmane française l'une des premières en Europe.

"L'un des enjeux de la création du CFCM était d'éviter ce genre de situation: toutes les composantes de l'islam se réunissaient à la Grande mosquée de Paris pour la Nuit du doute et s'accordaient sur une date unique", explique à l'AFP Didier Leschi, ancien chef du Bureau central des cultes et auteur de "Misères de l'islam de France".

Quand, en 2013, une confusion avait existé au sein du CFCM déjà sur la date du début du ramadan, l'instance avait finalement rétropédalé sur sa décision initiale.

Créé en 2003 pour être l'interlocuteur des pouvoirs publics, le CFCM s'est profondément divisé et est tombé en disgrâce en 2021 avant d'être remplacé par le Forif (Forum de l'islam de France).

Mais le Forif, qui voulait rompre avec l'islam consulaire (via les fédérations affiliées à des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Turquie), est critiqué pour son manque de représentativité.

Le paysage de l'islam en France reste aujourd'hui morcelé, avec notamment la Grande mosquée de Paris (qui entretient un lien fort avec l'Algérie), l'Union des mosquées de France et le rassemblement des musulmans de France (toutes deux proches du Maroc).

Un bon connaisseur de l'islam voit aussi dans cet épisode de la date du ramadan l'illustration d'une "rivalité" pour le leadership sur la communauté musulmane en France entre Grande mosquée de Paris et CFCM.