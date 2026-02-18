Moderna augmente après que la FDA américaine a accepté d'examiner son vaccin contre la grippe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions du fabricant de vaccins Moderna

MRNA.O ont augmenté de 3,1 % à 45,33 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare que la FDA américaine a accepté sa demande d'examen du mRNA-1010, un vaccin ciblant la grippe saisonnière et utilisant la technologie de l'ARN messager ** La FDA avait initialement refusé d'examiner le vaccin, citant des défauts dans la conception de l'essai ** MRNA déclare avoir demandé l'approbation complète du vaccin pour les personnes âgées de 50 à 64 ans et une approbation conditionnelle plus rapide pour les personnes âgées de plus de 65 ans avec "une exigence post-commercialisation pour mener une étude supplémentaire chez les adultes plus âgés" ** Elle ajoute que le vaccin, s'il est approuvé, pourrait être disponible dès la saison grippale 2026/27 ** L'ARNm-1010 est également en cours d'examen en Europe, au Canada et en Australie ** Les actions ont chuté de ~29% en 2025