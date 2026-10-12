TotalEnergies et KKR renforcent leur alliance aux Etats-Unis avec un accord à 1,2 milliard de dollars

TotalEnergies et KKR, société d'investissement mondiale, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord afin d'ajouter 700 MW à leur coentreprise (50/50), créée en 2025 aux Etats-Unis et qui détient actuellement 1,4 GW de capacités. La transaction porte sur un portefeuille de trois centrales solaires de grande taille situées au Texas et dans l'Ohio, dont la mise en service est attendue d'ici le 1er trimestre 2027.

L'électricité produite par ces actifs est déjà vendue à des tiers ou sera commercialisée par TotalEnergies. La transaction valorise ce portefeuille à 1,2 milliard de dollars en valeur d'entreprise.

TotalEnergies continuera d'opérer ces actifs après la finalisation de la transaction, attendue en 2026, soumise aux conditions habituelles.