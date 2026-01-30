 Aller au contenu principal
TotalEnergies et Galp réaffirment leur engagement à long terme en Namibie
30/01/2026

Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies et Paula Amorim, présidente de Galp, ont tenu ce jour une réunion conjointe avec la présidente de la République de Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah. Ils ont réaffirmé leur engagement de long terme envers le pays et fait un point sur l'avancement et les prochaines étapes de leur partenariat récemment annoncé portant sur plusieurs licences offshore clés du bassin d'Orange.

Cette réunion fait suite à l'accord par lequel TotalEnergies deviendra opérateur de la licence d'exploration pétrolière (PEL) PEL 83 qui comprend les découvertes de Mopane, tandis que Galp entrera dans les PEL 56 et PEL 91, comprenant la découverte de Venus.

Durant cette rencontre, TotalEnergies et Galp ont réaffirmé leur confiance dans le potentiel de la Namibie en tant que futur pays producteur de pétrole et de gaz. Les deux compagnies ont réitéré leur engagement en faveur du développement responsable des ressources énergétiques du pays, de la création de valeur à l'échelle nationale et d'une coopération étroite avec les institutions gouvernementales.

TotalEnergies et Galp ont informé la présidence de l'état d'avancement de la transaction et de la transition de l'opérateur, ont mis en avant les contributions attendues du partenariat en matière d'emploi, de développement des compétences et de soutien à l'industrie locale. Elles ont insisté sur l'importance de la stabilité réglementaire pour l'exécution efficace des prochaines phases des projets.

Pour le projet Venus, dont le concept de développement est bien défini, les partenaires travaillent à réunir les conditions en vue d'une potentielle décision finale d'investissement en 2026.

Concernant Mopane, une campagne d'exploration et d'appréciation de trois puits doit débuter en 2026 afin d'approfondir la connaissance des ressources et de faire progresser le projet vers la phase de développement.

