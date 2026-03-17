Le directeur général d'Amazon estime que l'IA pourrait doubler les prévisions de ventes antérieures d'AWS pour atteindre 600 milliards de dollars d'ici 2036

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Jassy met en évidence des signaux de demande significatifs pour la croissance d'AWS basée sur l'IA

* Les magasins Fresh and Go d'Amazon contribuent pour moins de 1 % aux ventes de produits alimentaires

* Amazon prévoit une millionième livraison par drone cette année

(Ajoute des commentaires supplémentaires de Jassy dans les paragraphes 5-7 et des détails supplémentaires sur la réunion ci-dessous) par Greg Bensinger

Le directeur général d'Amazon AMZN.O , Andy Jassy, a déclaré lors d'une réunion interne qu'il s'attendait à ce que l'intelligence artificielle puisse aider l'unité d'informatique dématérialisée Amazon Web Services à atteindre un chiffre d'affaires annuel de 600 milliards de dollars, soit le double de son estimation précédente. « Je pensais depuis plusieurs années qu'AWS, disons dans 10 ans, pourrait représenter un chiffre d'affaires annuel d'environ 300 milliards de dollars, un taux d'exécution d'activité », a déclaré Jassy, selon un examen de ses commentaires par Reuters. « Je pense que ce qui se passe dans le domaine de l'IA fait qu'AWS a la possibilité de doubler au moins ce chiffre. »

Amazon a tenu l'une de ses réunions plénières mardi pour fournir aux employés des mises à jour sur des activités allant des livraisons de drones aux ventes de publicité en passant par les épiceries Amazon Fresh. En 2025, AWS a enregistré un chiffre d'affaires de 128,7 milliards de dollars, en hausse de 19% par rapport à 2024. La projection de Jassy suggère un taux de croissance moyen de près de 17 % chaque année au cours de la prochaine décennie. Il n'a pas précisé comment ces ventes pourraient être réparties et un porte-parole d'Amazon s'est refusé à tout autre commentaire que ceux de M. Jassy.

Wall Street s'est montré réticent face à l'engagement prévu par Amazon de 200 milliards de dollars de dépenses en capital cette année, principalement pour le développement de l'IA et l'infrastructure, ce qui a entraîné une forte baisse des actions . Lors d'une séance de questions-réponses mardi, M. Jassy a lu la requête selon laquelle les dépenses "ont fait l'objet de beaucoup d'attention" et a commencé par dire "c'est une façon de présenter les choses"

L'IA "vous donne cette opportunité très inhabituelle de construire cette très grande entreprise, et nous avons des signaux de demande très clairs et significatifs", a-t-il déclaré, selon les commentaires examinés par Reuters. "Nous ne nous contentons pas de dépenser 200 milliards de dollars d'investissements parce que nous espérons que l'IA sera importante

Il a ajouté: "Plus nous nous développons rapidement dans AWS, plus nous devons dépenser de capital à court terme, car nous devons investir dans des terrains, de l'énergie, des bâtiments, des puces, des serveurs, du matériel de mise en réseau. Nous devons préparer tout cela quelques années avant le moment où nous allons monétiser"

Parmi les autres annonces faites au cours de la réunion, Amazon prévoit d'effectuer sa millionième livraison par drones dans le courant de l'année. Ce programme, qui promet des livraisons d'articles pouvant tenir dans une boîte à chaussures en 30 minutes ou moins, est en cours de développement depuis au moins 2013 , date à laquelle il a été annoncé dans l'émission "60 Minutes" de la chaîne CBS

Amazon, qui a annoncé la fermeture de ses magasins physiques Fresh et Go en janvier, a déclaré lors de la réunion que ces magasins représentaient moins de 1 % de ses ventes globales de produits alimentaires.

Les actions d'Amazon ont augmenté d'environ 1,75 % pour atteindre 215,44 $.