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TotalEnergies et AMNI lancent le développement d'un champ gazier au Nigéria
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 08:58
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Le géant français et son partenaire nigérian AMNI ont officialisé la prise de décision finale d'investissement pour le développement du champ gazier Ima, situé en eaux profondes au large du Nigéria. TotalEnergies détient 40% du projet et AMNI 60%.

Le projet s'articule autour d'une plateforme unique reliée à l'usine de Nigeria LNG (dont TotalEnergies détient 15%) par un gazoduc de 22 kilomètres.

La capacité de production est de 350 millions de pieds cubes par jour, soit plus de 60 000 barils équivalents pétrole quotidiens.

Nicolas Terraz, directeur général Exploration-Production de TotalEnergies, a souligné que le lancement d'Ima s'inscrit dans la continuité du projet gazier Ubeta (sanctionné en 2024 et dont le démarrage est prévu en 2027), renforçant la stratégie gazière intégrée du groupe au Nigéria.

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