TotalEnergies estime l'impact du conflit au M.-O. à environ 210 kbep/j sur le T2

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* INDICATEUR DE MARGE DE RAFFINAGE EUROPÉEN (ERM) DE $ 13,5 /B AU T2

* PRIX MOYEN DE VENTE GNL $ 10,20 /MBTU AU T2

* PRIX MOYEN DU BRENT $ 103,8 /B AU T2

* PRIX MOYEN DE VENTE GAZ $5,55 /MBTU AU T2

* L’IMPACT DU CONFLIT AU MOYEN-ORIENT EST ESTIMÉ À ENVIRON 210 KBEP/J SUR LE T2, INFÉRIEUR À LA GUIDANCE DE 360 KBEP/J

* TOTALENERGIES SE - LE CASH-FLOW ET LES RÉSULTATS D’INTEGRATED LNG SONT ATTENDUS EN BAISSE SIGNIFICATIVE AU T2

* LE CASH-FLOW D’INTEGRATED POWER DEVRAIT ÊTRE EN FORTE CROISSANCE COMPTE TENU DU CLOSING DE LA TRANSACTION AVEC EPH

Texte original https://tinyurl.com/5f8zpuup Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)