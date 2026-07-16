ABB rachète Rotork pour 5,5 milliards de dollars sa plus grande acquisition

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par John Revill
ABB a annoncé jeudi un accord de 5,5 milliards de dollars (4,80 milliards d'euros) portant sur le rachat de la société britannique d'automatisation Rotork, une opération représentant la plus importante acquisition jamais réalisée par le groupe d'ingénierie suisse.
Rotork fabrique des équipements automatiques pour ouvrir, fermer et contrôler avec précision les vannes régulant le débit des liquides et des gaz, et a affiché en 2025 un chiffre d'affaires d'environ un milliard de dollars.
L'entreprise, dont les clients proviennent de secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'eau et les eaux usées, la production d'électricité, la chimie, le secteur maritime, l'exploitation minière et la transformation, devrait contribuer à hauteur d'environ 3% au chiffre d'affaires d'ABB.
Avec une marge bénéficiaire de 24,6%, Rotork devrait également contribuer immédiatement à la marge d'ABB, qui a de nouveau progressé au cours du dernier trimestre, comme l'a également annoncé la société jeudi.
"ABB suit Rotork depuis de nombreuses années", a déclaré Morten Wierod, directeur général d'ABB. "Nous sommes convaincus de la pertinence stratégique de cette transaction, qui élargira notre offre d'automatisation au niveau des équipements de terrain."
ABB a précisé qu'elle financerait cette acquisition grâce aux fonds levés à la suite de sa décision, prise en octobre dernier, de céder sa division robotique à SoftBank Group, dans le cadre d'une opération valorisant l'activité à 5,38 milliards de dollars.
L'annonce de cette transaction est intervenue après la publication par ABB de ses résultats du deuxième trimestre.
La société a indiqué que son bénéfice opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) avait progressé de 20% pour atteindre 1,93 milliard de dollars au cours du trimestre clos fin juin, dépassant ainsi les prévisions.
(Rédigé par John Revill ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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