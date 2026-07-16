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ABB rachète Rotork pour 5,5 milliards de dollars sa plus grande acquisition
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 09:12

Le logo d'ABB Energy Industries

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par John Revill

ABB a ‌annoncé jeudi un accord de 5,5 milliards de dollars (4,80 milliards d'euros) ​portant sur le rachat de la société britannique d'automatisation Rotork, une opération représentant la plus importante acquisition jamais réalisée par le groupe d'ingénierie suisse.

Rotork ​fabrique des équipements automatiques pour ouvrir, fermer et contrôler avec précision les vannes régulant le ​débit des liquides et des gaz, et ⁠a affiché en 2025 un chiffre d'affaires d'environ un milliard ‌de dollars.

L'entreprise, dont les clients proviennent de secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'eau et les eaux usées, ​la production d'électricité, ‌la chimie, le secteur maritime, l'exploitation minière et la ⁠transformation, devrait contribuer à hauteur d'environ 3% au chiffre d'affaires d'ABB.

Avec une marge bénéficiaire de 24,6%, Rotork devrait également contribuer immédiatement à la marge ⁠d'ABB, qui a ‌de nouveau progressé au cours du dernier trimestre, comme l'a ⁠également annoncé la société jeudi.

"ABB suit Rotork depuis de nombreuses années", ‌a déclaré Morten Wierod, directeur général d'ABB. "Nous sommes convaincus ⁠de la pertinence stratégique de cette transaction, qui élargira ⁠notre offre d'automatisation au ‌niveau des équipements de terrain."

ABB a précisé qu'elle financerait cette acquisition grâce ​aux fonds levés à la ‌suite de sa décision, prise en octobre dernier, de céder sa division robotique à SoftBank Group, ​dans le cadre d'une opération valorisant l'activité à 5,38 milliards de dollars.

L'annonce de cette transaction est intervenue après la publication par ⁠ABB de ses résultats du deuxième trimestre.

La société a indiqué que son bénéfice opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) avait progressé de 20% pour atteindre 1,93 milliard de dollars au cours du trimestre clos fin juin, dépassant ainsi les prévisions.

(Rédigé par John Revill ; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)

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