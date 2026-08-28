TotalEnergies EP Gabon voit son bénéfice semestriel plus que doubler

TotalEnergies EP Gabon publie un résultat net de 51 MUSD au titre du 1er semestre 2026, en nette progression de 132% en comparaison annuelle, soutenu par un environnement de prix favorable en 2026, qui a notamment eu un impact sur la variation de la position de stock ( 65 MUSD).

Cette variation de la position de stock a été partiellement compensée par l'augmentation de la charge d'impôts (-26 MUSD) et le léger recul du chiffre d'affaires (-8 MUSD), celui-ci s'étant tassé de 4%, à 209 MUSD, en raison du planning d'enlèvement, qui a conduit à vendre moins de volumes au 1er semestre.

La production de pétrole brut de TotalEnergies EP Gabon s'est établie à 15,6 kb/j, en légère hausse par rapport au 1er semestre 2025, et le prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut commercialisée par la société (96,9 USD le baril) a grimpé de 41% en comparaison annuelle.

La filiale gabonaise de TotalEnergies (détenue à plus de 58%) explique que les prix du brut ont fortement augmenté depuis mars en raison du conflit au Moyen-Orient et qu'un planning d'enlèvements favorable lui a permis de commercialiser ses volumes à un prix supérieur à la moyenne du Brent en début d'année.