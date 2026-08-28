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TotalEnergies EP Gabon voit son bénéfice semestriel plus que doubler
information fournie par Zonebourse 28/08/2026 à 07:44
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TotalEnergies EP Gabon publie un résultat net de 51 MUSD au titre du 1er semestre 2026, en nette progression de 132% en comparaison annuelle, soutenu par un environnement de prix favorable en 2026, qui a notamment eu un impact sur la variation de la position de stock ( 65 MUSD).

Cette variation de la position de stock a été partiellement compensée par l'augmentation de la charge d'impôts (-26 MUSD) et le léger recul du chiffre d'affaires (-8 MUSD), celui-ci s'étant tassé de 4%, à 209 MUSD, en raison du planning d'enlèvement, qui a conduit à vendre moins de volumes au 1er semestre.

La production de pétrole brut de TotalEnergies EP Gabon s'est établie à 15,6 kb/j, en légère hausse par rapport au 1er semestre 2025, et le prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut commercialisée par la société (96,9 USD le baril) a grimpé de 41% en comparaison annuelle.

La filiale gabonaise de TotalEnergies (détenue à plus de 58%) explique que les prix du brut ont fortement augmenté depuis mars en raison du conflit au Moyen-Orient et qu'un planning d'enlèvements favorable lui a permis de commercialiser ses volumes à un prix supérieur à la moyenne du Brent en début d'année.

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