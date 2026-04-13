information fournie par Reuters • 13/04/2026 à 08:05

TotalEnergies EP Congo-Une découverte d’hydrocarbures sur le permis Moho

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* ANNONCE UNE DÉCOUVERTE D'HYDROCARBURES SUR LE PERMIS MOHO, AU LARGE DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO

* LE PUITS A RENCONTRÉ UNE COLONNE D'HYDROCARBURES D'ENVIRON 160 MÈTRES DANS DES RÉSERVOIRS ALBIEN

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(Rédaction de Gdansk)