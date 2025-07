TotalEnergies: en tête de la recharge sur autoroutes information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 09:11









(Zonebourse.com) - TotalEnergies indique être classé leader de la recharge haute puissance sur le réseau autoroutier français, tant en nombre de points de recharge qu'en puissance installée selon la dernière étude publiée par Gireve, plateforme d'interopérabilité européenne.



À ce jour, le groupe énergétique opère plus de 1.800 points de recharge haute puissance installés sur 265 stations-service sur autoroutes et voies rapides dans le pays, tous alimentés par une électricité garantie d'origine 100% renouvelable.



'Cette technologie permet aux automobilistes de récupérer jusqu'à 100 kilomètres d'autonomie en seulement six minutes et de recharger 80% de la batterie en environ 20 minutes, selon le modèle de véhicule', souligne-t-il.



TotalEnergies précise que 100% de ses stations d'autoroutes sont équipées de bornes haute puissance et qu'il représente aujourd'hui 23% des points de recharge déployés et opérés sur autoroutes en France.





