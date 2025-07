L'incendie de Martigues toujours pas maîtrisé, encore 600 pompiers engagés

information fournie par AFP • 18.07.2025 • 13:06 •

Sur les trottoirs, sous les porches, dans les parkings, ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus précaires: fumeurs ou "injecteurs" d'une cocaïne omniprésente dans le centre de Marseille, ils errent, dépendants d'associations submergées, entre violence ... Lire la suite