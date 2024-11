Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: en hausse, l'avis d'un analyste sur le titre information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 16:42









(CercleFinance.com) - TotalEnergies gagne plus de 1% à Paris alors que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 72 euros.



Le broker rapporte que les résultats du 3e trimestre sont ressorti en ligne avec les attentes avec notamment un résultat net part du groupe ajusté de 4,1 Mds$, en baisse séquentielle de 12,8%, marqué par une mauvaise performance dans le R&C suite à la chute de marges de raffinage.



Dans ce contexte, l'analyste abaisse ses BPA de 6% pour 2024 pour prendre en compte la faiblesse dans le raffinage.



Oddo BHF estime que TotalEnergies est 'le seul groupe à offrir une solide croissance de 3% et dont la stratégie reste constante et claire avec une excellente rentabilité et une avance dans la transition'.



Ainsi, 'nous estimons que la valorisation est très attractive et que le titre devrait traiter avec un multiple de 5x le CFFO de 2025e et mérite une prime vs secteur', conclut-il.





Valeurs associées TOTALENERGIES 58,16 EUR Euronext Paris +1,32%