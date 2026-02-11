 Aller au contenu principal
TotalEnergies discute avec l'UE concernant l'interdiction du GNL Russe-PDG
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 16:47

L'interdiction à venir des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe au sein de l'UE est aujourd'hui formulée de telle manière qu'un groupe européen ne pourrait plus en vendre nulle part, a déclaré mercredi le PDG de TotalEnergies TTEF.PA , ajoutant avoir engagé un dialogue avec les autorités à ce sujet.

"Aujourd'hui, d'un point de vue juridique, nous avons un point d'interrogation parce que, tel que (le texte de l'UE) est rédigé, il y a une incertitude", a dit Patrick Pouyanné lors d'une conférence avec les analystes.

"Est-ce que cela concerne les importations partout dans le monde, ce qui voudrait dire qu'une entreprise européenne comme TotalEnergies serait interdite de gérer n'importe quelle énergie russe ? L'intention initiale, telle que nous l'avions comprise dans le texte, n'était pas celle-là. Mais vu la manière dont c'est formulé aujourd'hui, nous sommes obligés d'obtenir une clarification", a-t-il ajouté.

TotalEnergies a par conséquent engagé des discussions avec le Trésor français et la Commission européenne pour obtenir des éclaircissements, a également dit Patrick Pouyanné.

Fin janvier, les Etats membres de l'Union européenne ont majoritairement donné leur accord définitif pour interdire les importations de gaz russe d'ici fin 2027, rendant juridiquement contraignante leur promesse de rompre les liens avec Moscou près de quatre ans après l'invasion par la Russie de l'Ukraine.

Dans ce cadre, l'UE cesserait d'importer du gaz naturel liquéfié russe d'ici la fin de 2026 et du gaz par gazoduc d'ici le 30 septembre 2027.

(Rédigé par Benjamin Mallet, avec America Hernandez)

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier
Résultats d'entreprise

3 commentaires

  • 17:47

    La Russie doit quitter l'Ukraine. Une véritable honte, la commerce avec Putin.

Signaler le commentaire

