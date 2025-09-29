TotalEnergies dévoile ses perspectives de croissance
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 15:30
TotalEnergies vise ainsi une hausse de sa production d'énergies d'environ 4%/an jusqu'en 2030, tout en s'engageant à réduire ses émissions de -50% sur le Scope 1+2 Oil & Gas par rapport à 2015 et même de -80% sur le méthane d'ici 2030.
En parallèle, la compagnie compte mettre en place un plan d'économies de 7,5 MdUSD sur 2026-30, avec des investissements nets ciblés de 16 MdUSD en 2026 puis 15-17 MdUSD/an sur 2027-30, privilégiant les projets pétroliers et gaziers à forte marge et 4 MdUSD/an pour les activités bas-carbone, principalement l'électricité intégrée.
La firme prévoit une croissance Oil & Gas de 3%/an entre 2024 et 2030, soutenue par de nouveaux projets majeurs aux États-Unis, au Qatar, au Brésil, en Irak et en Ouganda. Le cash-flow du GNL devrait alors progresser de 70% d'ici 2030 grâce à l'expansion des ventes de 50%.
La production électrique visera 100-120 TWh/an en 2030, dont 70% renouvelable, avec une rentabilité de 12% attendue pour Integrated Power. Le free cash-flow devrait croître de 10 MdUSD à l'horizon 2030. Le retour aux actionnaires sera supérieur à 40% du cash-flow, avec des rachats d'actions de 7,5 MdUSD en 2025 et 0,75 à 1,5 MdUSD/trimestre en 2026.
