TotalEnergies dévoile deux transactions en Europe

Le géant français a annoncé l'acquisition de l'ensemble des activités renouvelables de Shell en Europe et, en parallèle, le groupe va céder 50% d'un portefeuille d'actifs renouvelables à KKR.

TotalEnergies a signé un accord avec Shell pour s'offrir l'ensemble de ses activités renouvelables terrestres en Europe, incluant 500 MW d'actifs solaires et éoliens en opération ou en construction principalement situés en Italie, et aux Pays-Bas, ainsi que 3,5 GW de pipeline de projets solaires, éoliens et de stockage par batterie en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne.

L'opération va permettre de compléter les activités de production d'électricité du groupe français sur ces quatre marchés clés et de poursuivre le déploiement de sa stratégie Integrated Power sur le Vieux Continent dans le renouvelable qui représente près de 10 GW de capacités brutes installées ou en construction et 27 GW en déploiement.

En parallèle, TotalEnergies a signé un accord avec un fonds d'assurance géré par KKR, une société d'investissement, pour la vente de 50% d'un portefeuille d'actifs solaires et éoliens terrestres de 1,2 GW en Europe, pour une valeur d'entreprise s'élevant à 1,8 milliard d'euros.

TotalEnergies conservera une participation de 50% dans ces actifs qu'elle continuera d'opérer après la finalisation de la transaction, prévue en 2026 et soumise aux conditions habituelles.