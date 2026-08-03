Fed en pause, marchés en mouvement

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Une forte demande intérieure soutient la croissance américaine, résilience de la croissance de la zone euro et la Chine annonce un soutien politique plus actif… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

La Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu ses taux d'intérêt lors de sa 2e réunion sous la présidence de Kevin Warsh, confirmant selon nous que sa fermeté reste plus marquée dans ses discours que dans ses actes. M. Warsh a qualifié cette posture de « veille active » plutôt que d'un simple attentisme, ce qui laisse entendre une évaluation plus active du contexte économique. Il a également souligné que les conditions financières se sont nettement resserrées en raison de la hausse des rendements, rappelant que les marchés sont une source d'information importante, tout en réaffirmant sa volonté de réduire les indications fournies sur l'évolution de la politique monétaire. Les récents chiffres de l'inflation, plutôt favorables, ont probablement donné à la Fed la marge de manœuvre nécessaire pour maintenir ses taux, mais M. Warsh a décrit l'économie comme solide et l'inflation comme toujours supérieure à l'objectif, ce qui a nourri le scepticisme des investisseurs.

Les mouvements observés sur le marché obligataire au lendemain de la réunion ont mis en évidence l'incertitude quant à l'évolution des taux à court terme et de l'inflation. Selon nous, la Fed devrait maintenir ses taux jusqu'au 2e trimestre de l'année prochaine, avant de reprendre son assouplissement monétaire à mesure que l'inflation se normalisera, dans un contexte de demande plus faible et d'apaisement des tensions au Moyen-Orient.

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