TotalEnergies devient propriétaire à 100% de l'usine de recyclage de plastiques de Grandpuits

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* TOTALENERGIES DEVIENT PROPRIÉTAIRE À 100 % DE L'USINE DE RECYCLAGE CHIMIQUE DE PLASTIQUES DE GRANDPUITS
Texte original https://tinyurl.com/bdy2p7k2
Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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