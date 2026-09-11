TotalEnergies devient propriétaire à 100% de l'usine de recyclage de plastiques de Grandpuits

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* TOTALENERGIES DEVIENT PROPRIÉTAIRE À 100 % DE L'USINE DE RECYCLAGE CHIMIQUE DE PLASTIQUES DE GRANDPUITS

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(Rédaction de Gdansk)