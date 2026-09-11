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TotalEnergies devient propriétaire à 100% de l'usine de recyclage de plastiques de Grandpuits
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 08:33
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TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES DEVIENT PROPRIÉTAIRE À 100 % DE L'USINE DE RECYCLAGE CHIMIQUE DE PLASTIQUES DE GRANDPUITS

Texte original https://tinyurl.com/bdy2p7k2

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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