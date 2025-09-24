TotalEnergies désigné pour construire un parc éolien géant en mer au large de la Normandie

Des éoliennes au large de La Turballe (ouest), le 30 septembre 2022 ( AFP / Damien MEYER )

TotalEnergies a remporté, conjointement avec l'allemand RWE, l'appel d'offres du projet éolien en mer "Centre Manche 2", plus grand programme d'énergie renouvelable en France, qui alimentera l'équivalent d'un million de foyers en électricité, a annoncé mercredi le gouvernement démissionnaire.

L'investissement global s'élève à 4,5 milliards d'euros, le plus important de TotalEnergies dans l'Hexagone depuis une trentaine d'années, a précisé le groupe dans un communiqué séparé.

Après le démarrage de la production prévu en 2033, ce parc éolien "alimentera en électricité verte l'équivalent de plus de 1 million de foyers français", avance-t-il.

"Nous sommes très fiers d'avoir remporté cet appel d'offres pour la construction du plus grand parc d'énergie renouvelable en France à ce jour", s'est félicité Patrick Pouyanné, le PDG du groupe.

Le projet "traduit le très fort attachement de notre compagnie à notre pays", a-t-il ajouté.

La France s'est donné comme objectif de disposer de 45 GW d'électricité issue de l'éolien en mer à horizon 2050. L'attribution de l'appel d'offres à TotalEnergies "porte à près de 7,8 GW la puissance cumulée" des programmes en service, en construction ou en cours de développement sur les côtes françaises, a souligné le ministère de l'Energie.

Quatre parcs éoliens sont actuellement en exploitation en France, dont Saint-Brieuc, Fécamp et Saint-Nazaire, tous d'un peu moins de 500 MW. D'autres, comme Dieppe-Le Tréport et Yeu-Noirmoutier, également d'un peu moins de 500 MW, sont en construction ou en cours d'achèvement.

Ce nouveau parc éolien en mer est le premier octroyé à TotalEnergies dans l'Hexagone. Il jouxte celui de Centre Manche 1, d'une puissance de 1 gigawatt, exploité par EDF renouvelables et Maple Power, dont les travaux doivent débuter en 2028 pour une entrée en service en 2032.

"Avec ce second projet, la puissance éolienne en développement dans la zone +Centre Manche+ est donc portée à environ 2,5 GW, avec l'objectif de produire, à l'horizon du début des années 2030, l'équivalent de la consommation électrique d'environ 2 millions de foyers français", selon le ministère.

En revanche, un autre parc, situé en Sud-Atlantique au large de l'île d'Oléron, "n'a fait l'objet d'aucune offre au terme de la période de candidature", a-t-il indiqué. Neuf candidats avaient dans un premier temps été préqualifiés, dont les français Engie , EDF Renouvelables, TotalEnergies, l'italien Eni ou encore l'allemand RWE.

- Environnement et pêche -

TotalEnergies, qui reste une des "majors" pétrolières mondiales, s'est donné pour objectif de produire 20% d'électricité, essentiellement d'origine renouvelable, sur le total de sa production d'énergie en 2030, le double par rapport à aujourd'hui.

Le groupe dispose d'un portefeuille de projets éoliens offshore en Allemagne, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, à Taïwan, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas.

Et alors que RWE, candidat à l'appel d'offres 8 lors de son lancement en 2022 mais qui veut désormais réduire ses investissements dans les renouvelables, a émis le souhait de quitter le consortium, TotalEnergies indique qu'en cas de départ du groupe allemand, il "poursuivra le projet en assumant l'ensemble des engagements du consortium, tout en veillant à trouver un nouveau partenaire".

L'ex-Total a changé sa dénomination sociale en 2021 pour devenir TotalEnergies et sceller sa transformation en compagnie multi-énergies, présente notamment dans les renouvelables.

Malgré des critiques sur les éoliennes, il promet que Centre Manche 2 va "générer de fortes retombées économiques pour la Région Normandie" avec jusqu'à 2.500 personnes employées pendant les trois années de construction du champ éolien.

TotalEnergies entend faire de ce projet "une réussite industrielle tout en s'assurant de son acceptabilité par le territoire", a promis Patrick Pouyanné.

Le lauréat "a pris des engagements sur l'économie locale et sur l'environnement, au travers notamment du recyclage des éoliennes (pales et aimants compris) et du recours à des PME" locales, a souligné le ministère.

TotalEnergies, qui est régulièrement mis à l'index par les associations environnementales, va notamment consacrer 45 millions d'euros pour "éviter, réduire et compenser les impacts du projet" et s'engage à veiller à la bonne coexistence du parc avec les pêcheurs dans la région.