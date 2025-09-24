Mode: Kiabi demeure la marque préférée des Français, suivie de Primark

( AFP / JOEL SAGET )

En termes de mode, c'est une marque tricolore qui est plébiscitée par les Français: Kiabi tient toujours le haut du pavé, suivie de Primark et de Decathlon, dévoile un panel de référence publié mercredi.

Un top 3 où dominent donc deux entreprises de la galaxie Mulliez (Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, Kiabi, Flunch et Boulanger, etc.) et l'irlandaise Primark, qui ne vend qu'en magasins, selon un panel de l'entreprise de données consommateurs Numerator, qui a récemment fusionné avec celui de Kantar.

Les marques de grande distribution ne sont pas en reste puisque Tissaia (E.Leclerc) arrive en quatrième position du classement, Inextenso (Auchan) en huitième et Tex (Carrefour) en neuvième.

L'enseigne française de chaussures et vêtements Gemo se place en cinquième position, suivie de la marque suédoise H&M et des sous-vêtements et collants Dim.

La marque de mode asiatique Shein, très décriée, seule enseigne de ce classement à ne vendre qu'en ligne, se place à la dixième position, alors qu'elle était encore inconnue du public français il y a quelques années.

"Le classement reflète une volonté claire des consommateurs: allier mode et budget maîtrisé", analysent les experts de ce panel qui notent également que "le sportswear s’impose comme un véritable style de vie : trois marques sportives figurent dans le top 15 (Adidas, Nike, Decathlon)".