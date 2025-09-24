Les autorités françaises enquêtent sur les paiements de Nissan à ses fournisseurs européens

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Les autorités françaises enquêtent pour savoir si Nissan a correctement payé ses fournisseurs européens en 2024, a indiqué mercredi à l'AFP le constructeur automobile, confirmant une information de presse.

"Nissan Automotive Europe (NAE) a reçu une demande d'informations de la part de l'autorité française compétente concernant les paiements aux fournisseurs effectués depuis son siège européen en France au cours de l'exercice financier 2024", a déclaré le groupe dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'enquête est menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui dépend du ministère de l’Économie et des Finances, selon les informations de l'agence Reuters.

"La demande ne mentionne aucune faute de la part de Nissan, et nous coopérons pleinement avec l'autorité en question et sommes prêts à fournir les informations et explications nécessaires", a ajouté le constructeur automobile.

Contactée par l'AFP, la DGCCRF n'a pas souhaité faire de commentaire.