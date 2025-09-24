Listériose: bactérie identifiée dès 2024 à la fromagerie Chavegrand, selon le parquet de Paris

L'entrée du site de Chavegrand, le 13 août 2025, à Maison-Feyne, dans la Creuse ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

La bactérie de la Listeria avait "été identifiée" dès 2024 à la fromagerie Chavegrand dans la Creuse, soit l'année précédant les deux décès liés à la listériose cet été, a indiqué mercredi le parquet de Paris qui reprend l'enquête, confirmant une information du journal La Montagne.

"Le 29 août, 22 victimes (originaires de toute la France) avaient été été signalées, dont deux sont décédées (elles étaient nées en 1937 et 1947)", a exposé le parquet de Paris.

Les autorités sanitaires avaient identifié en août ces cas de listériose et évoquaient un "lien possible" avec la consommation de fromages au lait pasteurisé de la fromagerie Chavegrand.

Les rapports d'analyse alors fournis par la fromagerie à la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) "ne faisaient état d'aucune détection préalable de Listeria".

La DDETSPP a toutefois réclamé des pièces complémentaires, qui ont révélé que "la Listeria avait été identifiée lors de plusieurs prélèvements de surface effectués en 2024".

Le pôle santé publique du parquet de Paris s'est saisi le 20 août et a pris le relais du parquet de Guéret (Creuse). Une enquête a été ouverte, notamment pour "homicides involontaires, blessures involontaires avec incapacités de travail supérieures et inférieures à trois mois" et "mise en danger de mort ou d'infirmité, par violation manifestement d'une obligation de sécurité ou de prudence".

Il est aussi question de "tromperie entraînant un danger pour la santé", "mise sur le marché d'un produit d'origine animale préjudiciable à la santé", "obstacle aux fonctions des agents chargés de la sécurité sanitaire de l'alimentation" et "non information du préfet du risque pour la santé présenté par une denrée alimentaire révélé par un autocontrôle".

Le parquet de Paris rappelle que l'alerte a été donnée par l'enseigne Carrefour "lors de prélèvements de routine effectués le 30 mai sur un fromage fabriqué le 19 avril par l'entreprise Chavegrand, s'avérant le 9 juin positif à la Listeria monocytogenes".

L'enquête est désormais confiée à la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP), la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNVEP), et à la DDETSPP.

L'ensemble des lots produits avant le 23 juin 2025 avaient été rappelés et des rappels massifs avaient été engagés par précaution en août.