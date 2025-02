TotalEnergies : des résultats trimestriels en recul mais supérieurs aux attentes

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette politique combinera une augmentation des acomptes sur dividende de 7,6% à 0,85 euro par action et des rachats d'actions de 2 milliards de dollars par trimestre, "niveau qui sera poursuivi dans des conditions de marché raisonnables", a-t-il précisé dans un communiqué.

Le groupe également très présent dans les énergies renouvelables, a également confirmé sa politique de retour aux actionnaires à plus de 40% du cash-flow pour 2025.

En 2025, le groupe coté au CAC 40 prévoit d'augmenter sa production d'hydrocarbures de plus de 3%, soutenue par la montée en puissance des projets débutés en 2024, le démarrage de Ballymore dans le Golfe du Mexique et de Mero 4 au Brésil notamment.

(AOF) - TotalEnergies a fait état de résultats en recul au titre du quatrième trimestre 2024, marqués par une baisse de prix du pétrole et des marges de raffinage, mais supérieurs aux attentes. Sur la période octobre-décembre, le groupe pétrolier a enregistré un résultat net ajusté de 4,4 milliards de dollars (contre 4,2 milliards de dollars de consensus), en retrait de 15,7%, un Ebitda ajusté de 10,5 milliards, en baisse de 10% et une production de 2,427 millions de barils par jour, en diminution de 1,4%.

Pétrole et parapétrolier

