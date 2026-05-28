TotalEnergies dépose le permis pour son projet éolien géant en Normandie

(Actualisé avec détails, contexte, citation §§ 3, 4 et 6)

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé jeudi que Centre Manche Energies, société de projet détenue à 100% par le géant pétrolier et gazier, a déposé la demande d'Autorisation Unique pour son projet éolien offshore géant prévu au large des côtes normandes.

"Le projet représente un investissement de 4,5 milliards d'euros et générera de fortes retombées économiques pour la Région Normandie", selon un communiqué de TotalEnergies.

Le groupe avait annoncé en septembre dernier avoir remporté l’appel d’offres éolien en mer "Centre Manche 2" pour concevoir, développer, construire et exploiter un parc éolien en mer d’une puissance d’1,5 gigawatt (GW), le plus grand projet d’énergie renouvelable de France.

"Nous entendons poursuivre le développement de ce projet compétitif et créateur de valeur sur le territoire normand, qui permettra de fournir une électricité renouvelable à près d'un million de foyers français", a déclaré Thierry Muller, directeur du projet Centre Manche Energies.

La prochaine phase de la procédure d’autorisation entre portera sur les étapes de complétude puis d’instruction par les services de l’État, ajoute TotalEnergies dans le communiqué.

L'énergéticien français précise qu'il fera appel à jusqu'à 2.500 employés durant les trois années de construction et compte tirer parti des compétences techniques acquise dans cette région, qui a déjà été le terrain pour des projets dans le domaine de l'éolien offshore.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)